Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberi | Kayseri'de kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 500 lira ceza

Güncel Haberler

Kayseri haberi | Kayseri'de kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 500 lira ceza

Kayseri haberler... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, Kızılırmak genel avlağında denetim yapan fahri av müfettişi, belgesiz avlanan ve tüfekte takoz bulundurmayan 4 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Tüfeğin mülkiyeti kamuya geçirilirken, 4 kişiye 6 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title