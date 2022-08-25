Kayseri haberi | Kayseri'de kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 500 lira ceza
Güncel Haberler
Kayseri haberler... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, Kızılırmak genel avlağında denetim yapan fahri av müfettişi, belgesiz avlanan ve tüfekte takoz bulundurmayan 4 kişi hakkında idari işlem yaptı.
Tüfeğin mülkiyeti kamuya geçirilirken, 4 kişiye 6 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel