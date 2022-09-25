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Kayseri haber! Daha konforlu Kocasinan için çalışmalar sürüyor

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Kayseri haber! Daha konforlu Kocasinan için çalışmalar sürüyor

Kayseri haber... Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yol yenileme, çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yol yenileme, çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı, üstyapı, kaldırım, yol yapımı ve kentsel dönüşüm ile yepyeni bir Kocasinan inşa ettiklerini ifade etti.

Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Daha konforlu Kocasinan için her alanda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bir yandan yeni yollar yaparken diğer yandan ise eskimiş yolları yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Kocasinan'ın her mahallesinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Kocasinan'ımızın değişimini ve dönüşümünü hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Mahallelerin ihtiyaçlarını teker teker yerinde tespit ederek, çözüm üretiyoruz. Her bir mahallemizi Kocasinan'a değer katacak şekilde yenileyeceğiz."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Belediyesi Kocasinan Güncel Haberler

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