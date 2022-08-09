Kayseri gündem: Kayseri'de ayçiçeği tarlasında kenevir bulundu Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'de ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Kayseri'de ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akkışla ilçesi Akın Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'nın ayçiçeği tarlasına kenevir ektiğini tespit etti. Tarlaya ekilmiş 126 kök kenevir, sökülerek imha edildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel AA / Ergün Haktanıyan Kenevir Kayseri Güncel Haberler

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