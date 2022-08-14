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Kayseri gündem haberi... Kayseri'de yeşil alan çalışmaları sürüyor

Kayseri gündem haberi... Kayseri'de yeşil alan çalışmaları sürüyor

Kayseri gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yeşil alan çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yeşil alan çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Mahalle'den Oymaağaç Zafer Caddesi'ne kadar devam eden 10 kilometrelik Bekir Yıldız Bulvarı kanal kenarına gidiş ve dönüş olarak yaklaşık 20 kilometrelik yeşil bant oluşturuldu.

Yeşil Mahalle'den Şehir Hastanesi kavşağına kadar olan 12 kilometre gidiş ve dönüş hattındaki altyapı çalışmalarında ise 125'lik ana hat borusu ve derin kuyu dalgıç pompa sistemi tamamlandı. Ekiplerce 2 kilometrelik bölüme otomatik sulama sistemi yapıldı.

???????Öte yandan, yeşil alanlara bin 200 gümüş ıhlamur ve 100 mavi ladin fidanı dikildi.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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