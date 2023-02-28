Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarından 28 Şubat açıklaması

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, 28 Şubat darbesinin mağdurları için harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Taş, millet iradesi hiçe sayılarak yapılan 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin üzerinden 26 yıl geçtiğini anımsattı.

O dönem yaşananları aktaran Taş, 2000'li yıllardan sonra 28 Şubat'ta açılan yaraların sarılmaya çalışıldığını, çeşitli mağduriyetlerin giderildiğini belirtti.

Hala çözüm bekleyen, gönülleri buruk bırakan beklentilerin sürdüğünü anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Darbenin 26. yılına girdiğimiz şu günlerde hala darbe döneminde Genelkurmay'da yapılan brifinglerde verilen emirlerle, emir kulu hakim ve savcıların hukuku yok sayarak mahkum ettiği insanların önemli bir kısmının yeniden yargılanma talepleri göz ardı edilerek hapislerde çürümeye devam ediyor. Çağrımız, ülkemizde kara ve hukuksuz bir dönem olan, üzerinden 26 koca yıl geçen 28 Şubat 1997 postmodern darbe döneminin tüm izlerinin silinerek mağdurların beklentilerinin karşılanması için çoğunluğu 28 Şubat dönemi mağduru olan cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yi hiç zaman geçirmeden harekete geçmeye davet ediyoruz."

Adaleti Savunanlar Derneği Başkanı Ahmet Balcı da aradan 26 yıl geçmesine rağmen o dönemin sivil ve asker mağdurlarıyla ilgili birtakım iyileştirmeler yapılsa da hala maddi ve manevi sakatlıklarıyla uğraştıklarını dile getirdi.

Balcı, "Ne yazık ki 28 Şubat darbesini yaşatanlarla hala o günleri tekrar yaşatmak için fırsat kollayanlarla siyasi emel uğruna bir arada olanları hayretle ve üzülerek görmekteyiz." dedi.