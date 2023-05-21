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Kayseri'de Yakalanan 2 Firari Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi

Kayseri'de Yakalanan 2 Firari Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi

Güncel Haberler

Kayseri'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalanan firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiğini açıkladı.

Kayseri'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve hırsızlık" suçlarından 13 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum edilen E.A. ile 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A'nın yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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