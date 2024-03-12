Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve boş alanlarda şüphelilerin kimlik kontrolünü yaparken, uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve boş alanlarda şüphelilerin kimlik kontrolünü yaptı.
Kontrol sırasında kaçan, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 suç kaydı bulunan E.D, kovalamaca sonucu yakalandı.
Ayrıca ekipler, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.K. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi yakaladı.
Hükümlülerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.