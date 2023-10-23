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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazada otomobil takla attı ve olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.