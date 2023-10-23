Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazada otomobil takla attı ve olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Karahalka mevkiinde meydana gelen kazada 34 BSK 361 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ