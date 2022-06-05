Sağanak etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağanak etkili oldu

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de sağanak nedeniyle alt geçitte bir araç mahsur kaldı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kayseri'de sağanak nedeniyle alt geçitte bir araç mahsur kaldı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte akşam etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'ndaki alt geçitte kamyonet mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alt geçitte kamyonette mahsur kalan ailenin minik üyesi Elif'i çıkarttı. Kamyonetin sürücüsü ise eşini kucağına alarak çıkardı.

Öte yandan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi.

Olumsuzluk yaşanmaması için polis, belediye ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri, yollar ve alt geçitlerdeki su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title