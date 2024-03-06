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Kayseri'de parkta pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir parkta oturan genç, ismi henüz belirlenemeyen bir zanlı tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın sebebi olarak 'kız meselesi' yüzünden husumet olduğu iddia edildi.

Kayseri'de bir parkta pompalı tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan parktaki bir kamelyada oturan Ş.S. (16), ismi henüz belirlenemeyen zanlı tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Silah sesini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ş.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, iki taraf arasında "kız meselesi yüzünden husumet olduğu" iddia edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Olay Şiddet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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