Kayseri'de Otobüste Yabancı Uyruklu Şüpheliden 729 Gram Sentetik Uyuşturucu Çıktı

Kayseri'de durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 729 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu bir kişinin Kayseri'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda polis, kent girişinde şüphelinin içerisinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

Yapılan üst aramasında uyuşturucu tespit edilemeyen şüphelinin karın bölgesindeki şişliği fark eden polis, şüpheliyi gözaltına alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan muayenede, şüphelinin mide ve bağırsağında 100 kapsül içesinde 729 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.