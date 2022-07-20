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Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

Kayseri'de oto hırsızlık polis ekiplerince yapılan denetimde 1323 kişi sorgulandı, 15 aracın sürücüsüne 24 bin 501 lira ceza kesildi.

Kayseri'de oto hırsızlık polis ekiplerince yapılan denetimde 1323 kişi sorgulandı, 15 aracın sürücüsüne 24 bin 501 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlere, Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçe emniyet müdürlüklerindeki devriye ekipleri ile Motosikletli Timler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yaklaşık 2 saat süren denetimde 92 motosiklet, 199 araç, 323 kişi sorgulandı. Ayrıca, 4 araç trafikten men edildi ve trafik yönünden 15 aracın sürücüsüne 24 bin 501 lira cezai işlem uygulandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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