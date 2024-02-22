Kayseri'de İlkokul Öğrencilerine Mobil Trafik Eğitim Tırıyla Uygulamalı Eğitim Verildi

Kayseri'de ilkokul öğrencilerine "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda uygulamalı eğitim verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Yemliha Sami Yangın, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mürsel Gürlek ve Mahzemin İlkokulu'nda eğitim gören 533 öğrenciye, tırda uygulamalı olarak trafik güvenliği hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte, öğrencilere çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı.

Develi ilçesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda da eğitim verileceği kaydedildi.