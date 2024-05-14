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Kayseri'de DEAŞ üyesine 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu sanık H.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, örgüte katıldığı, nöbet tuttuğu ve silah kullandığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

Suçlamaları reddeden ve mağdur olduğunu öne süren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Güncel

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