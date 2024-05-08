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Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada dijital materyal ele geçirildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içerisinde Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A. ve R.N.A. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Suriye Irak Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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