Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Develi ilçesinde 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi. Kent dışında ikamet ettiği tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.