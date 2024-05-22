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Kayseri'de çocuğu kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

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Kayseri'de çocuğu kasten öldürme suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de "çocuğu kasten öldürme" suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "çocuğu kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin (33) saklandığı adresi tespit etti.

Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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