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Kayseri'de cinsel istismar mağduru kadın, yakınını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor

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Kayseri'de cinsel istismara uğradığını öne süren kadının, yakınını silahla öldürdüğü iddiasıyla devam eden yargılaması hakkında bilgiler verildi. Duruşmada, tutuklu sanık ve maktulün babası hazır bulundu. Sanık, eşinin olayı azmettirmediğini savunurken, maktulün babası gerçek suçluların bulunmasını istedi.

Kayseri'de cinsel istismarına uğradığını öne sürdüğü yakınını silahla öldürdüğü öne sürülen kadının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 4 çocuk annesi tutuklu sanık S.A. (29), maktul M.C'nin babası Ö.C. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.A, savunmasında, eşinin olayı azmettirmediğini ve maktulü şikayet etmesini isteyenin de eşi olduğunu öne sürdü.

Pişman olduğunu belirten sanık, "Tasarlayarak yapmadım. Biri engelli 4 çocuğum var. En büyüğü 12 yaşında. Çocuklarımın annelerinin yanında büyümesini istiyorum. Bir yıldan fazladır tutukluyum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Müşteki Ö.C. ise gerçek suçluların bulunmasını istediğini söyledi.

Ö.C, "Kimden destek aldıysa söylesin. 4 çocuk annesi bir kadının bunu tek başına yaptığını düşünmüyorum. Biz, ağabeylikten başka bir şey yapmadık." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Akkışla ilçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde 23 Ocak 2023'te S.A'nın tabancayla ateş ettiği M.C. hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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