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Kayseri'de Ailesi Tarafından Evlatlık Verilen Kadın, Öz Babasını Bıçakla Öldürdü

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Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklendiği duruşmada, sanık avukatı tahliye talebinde bulundu.

Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.E. katılmadı, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklendiğini zapta geçti.

Sanık avukatı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne 2 hafta önce sevk edilen ve psikiyatri servisinde tedavi gören müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin dosyasının dava dosyasına eklenmesini talep ederek bu süreçte sanığın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, 2 Şubat 2023'te, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Mahkeme Adli Tıp Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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