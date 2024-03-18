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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan İftar Çadırını Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geleneksel olarak kurulan iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayında geleneksel olarak kurdukları iftar çadırını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Türbesi yanında kurulan iftar sofrasını ziyaret ederek, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, ramazan ayında iftar buluşmalarını geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Büyükkılıç, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatmaya devam ettiklerini kaydetti.

Büyükşehir olarak aile mantığı içerisinde sofralarını vatandaşlarla paylaştıklarını ifade eden Büyükkılıç, birlik ve beraberliği pekiştirmek için kente yayılan iftar sofralarında el ele verdiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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