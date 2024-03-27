Üye Girişi
Haberler

Kayısı ağaçları çiçek açtı, ortaya görsel şölen çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayısı ağaçları çiçek açtı, ortaya görsel şölen çıktı

MERSİN - Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, baharla birlikte tomurcukların çiçeğe dönmesiyle ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de 2 milyondan fazla kayısı ağacı bulunurken, her yıl ortalama 170 bin ton ürün elde ediliyor. Kentte üretimin büyük bir bölümü Mut ilçesinde yapılıyor. Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçelerinde de önemli miktarda üretim yapılırken tomurcuklanan ağaçlar baharla birlikte çiçeklendi. Ağaçların çiçek açmasıyla bahçeler beyaza bürünerek adeta gelinliğini giydi. Yeşil ve beyazın birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri güzelliği ile etkileyen bahçeler, görsel şölen sundu.

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde 50 dönümlük alanda limonun yanı sıra kayısı da yetiştirdiklerini belirten Ali Değirmenci, "Bahar geldi, kayısılarımız güzel bir görüntü verdi. Eğer afet olmazsa bu sene güzel bir verim bekliyoruz" dedi.

Vatandaşların görsel şölen sunan bahçelerinde fotoğraflar çektiğini aktaran Değirmenci, kendilerinin de şu anda gübreleme ve sulama gibi bahar bakımlarını yaptıklarını kaydetti.

Yaklaşık bir ay sonra çiçeklerin çağlaya dönüşeceğine değinen Değirmenci, haziran ayından itibaren ise kayısı hasadına başlayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Mersin Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Volkan Gökmen kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Arıcak Belediye Başkan adayı Volkan Gökmen kaç yaşında, nereli? Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? 31 Mart Yerel Seçimleri'de oy kullanmama cezası var mı? Mine Savaş kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Ağın Belediye Başkan adayı Mine Savaş kaç yaşında, nereli? Oy kullanmama cezası ne? Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası var mı? Hamdi Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Edirne- Uzunköprü Belediye Başkan adayı Hamdi Yılmaz kaç yaşında, nereli? Alper Gürsoy kimdir? CHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Alper Gürsoy Kaç yaşında, nereli? Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir 2019? Asef Zengin kimdir? CHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Asef Zengin Kaç yaşında, nereli? Abdullah Onur Turan kimdir? Zafer Partisi Edirne- Süloğlu Belediye Başkan adayı Abdullah Onur Turan kaç yaşında, nereli? Engin Belli kimdir? Zafer Partisi Edirne- Meriç Belediye Başkan adayı Engin Belli kaç yaşında, nereli? Ferhat Nurhat kimdir? Zafer Partisi Edirne- Lalapaşa Belediye Başkan adayı Ferhat Nurhat kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksu kimdir? Zafer Partisi Edirne- Keşan Belediye Başkan adayı Mustafa Aksu kaç yaşında, nereli? Ufuk Yaka kimdir? Zafer Partisi Edirne- İpsala Belediye Başkan adayı Ufuk Yaka kaç yaşında, nereli? Gaddar dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Gaddar konusu ne, oyuncu kadrosu kimler? Erdem Engin kimdir? Zafer Partisi Edirne- Havsa Belediye Başkan adayı Erdem Engin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title