Kayıp Mine'yi öldürüp, gömdüğünü canlı yayında itiraf eden eşi tutuklandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında ortadan kaybolan eşi, 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ı (25), çıktığı televizyon programında öldürüp, gömdüğünü itiraf eden Mithat Kocadağ (31), tutuklandı. Kocadağ, ifadesinde eşini eliyle ittiğini, düşerek başını çarpıp öldüğünü söyledi ancak Mine Kocadağ'ın boğazında düğümlenmiş şekilde havlu bulunduğu belirlendi.

Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos günü ortadan kayboldu. Bir otelde bahçıvan olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ, polise gidip, kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen Kocadağ bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

İstanbul'da gözaltına alınıp, Denizli'ye getirilen Kocadağ, ifadesinde eşinin düşerek öldüğünü söylerken, yapılan ön otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu. Kocadağ'ın eşini boğarak öldürdüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacağı bildirildi. Kocadağ, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.