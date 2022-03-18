Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Kartepe'de 206, Davraz'da 190, Hakkari'de 184, Erciyes'te 180, Uludağ'da 178, Palandöken'de 172, Ovacık'ta 160, Yıldız Dağı'nda 145, Ilgaz'da 138, Ergan'da 134, Hesarek'te 132, Yedikuyular'da 131, Sarıkamış'ta 128, Çambaşı'nda 118, Zigana'da 110, Murat Dağı'nda 102, Yıldıztepe'de 100, Hazarbaba'da 95, Keltepe'de 90, Kop'ta 89, Konaklı'da 75, Mersivan'da 69, Elmadağ ve Yalnızçam'da 41, Saklıkent'te 38 ve Muş'ta 25 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: