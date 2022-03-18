Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Kartepe'de 206, Davraz'da 190, Hakkari'de 184, Erciyes'te 180, Uludağ'da 178, Palandöken'de 172, Ovacık'ta 160, Yıldız Dağı'nda 145, Ilgaz'da 138, Ergan'da 134, Hesarek'te 132, Yedikuyular'da 131, Sarıkamış'ta 128, Çambaşı'nda 118, Zigana'da 110, Murat Dağı'nda 102, Yıldıztepe'de 100, Hazarbaba'da 95, Keltepe'de 90, Kop'ta 89, Konaklı'da 75, Mersivan'da 69, Elmadağ ve Yalnızçam'da 41, Saklıkent'te 38 ve Muş'ta 25 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez18.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-18-7
PalandökenKY-15-9
DenizliÇB-9-2
DavrazR-7-2
KartepeKY-8-4
UludağKY-10-5
ErciyesKY-11-8
SarıkamışKY-14-6
IlgazHKY-14-8
KeltepeKY-15-10
YedikuyularKY-9-1
Gevaş AbalıKY-12-1
YıldıztepeHKY-11-8
NemrutKY-13-7
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, R: Rüzgarlı)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kartalkaya, Erciyes, Uludağ, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title