Katır sırtında depremzedelere yardım taşıyorlar Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmasında Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlar kar nedeniyle araçla ulaşamadığı köylere katır sırtında...

Katır sırtında depremzedelere yardım taşıyorlar

BATMAN - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmasında Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlar kar nedeniyle araçla ulaşamadığı köylere katır sırtında yardım taşıdı.

Batman'daki vatandaşlar merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlar kar nedeniyle araçla ulaşamadığı köylere katır sırtında yardım taşıdılar. Zorlu kış şartlarına rağmen birlik ve beraberlik çağrısı yapan köylüler her zaman kardeşlerimizin yanındayız mesajını verdi.