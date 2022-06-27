KASTAMONU - Felçli vatandaş yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldığı evinden kurtarıldı İnebolu ilçesi Yunus köyünde ikamet eden felçli Mustafa Çelik, şiddetli yağış sonrası Zarbana Çayı'nın sularının yükselmesiyle evinde mahsur kaldı. İnebolu ilçesi Yunus köyünde ikamet eden felçli Mustafa Çelik, şiddetli yağış sonrası Zarbana Çayı'nın sularının yükselmesiyle evinde mahsur kaldı. Çelik, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve 112 ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı evinden kurtarılarak Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. AA / Güncel Devlet Hastanesi Mustafa Çelik Jandarma AFAD Güncel Haberler

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