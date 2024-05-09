Kastamonu'da Yaralı Kuşlar Doğaya Salındı
Kastamonu'da yaralı halde bulunan ebabil ve balaban kuşları tedavilerinin ardından tekrar doğaya salındı. Vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ihbar edilen kuşlar, veteriner hekimler tarafından tedavi edildi ve ormanlık alanda serbest bırakıldı.
Kastamonu'da yaralı halde bulunan ebabil ve balaban tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.
Vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne, Kastamonu şehir merkezinde yaralı bir ebabil ile Cide ilçesinde balaban olduğu ihbarında bulundu.
Ekipler tarafından teslim alınan yaralı kuşların tedavisi veteriner hekimlerce yapıldı.
Tedavinin ardından sıvı ve gıda takviyesi yapılan ebabil ve balaban ormanlık alanda doğaya bırakıldı.