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Kastamonu'da yaralı halde bulunan doğan ve martı tedavilerinin ardından doğaya salındı

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Kastamonu'da yaralı halde bulunan doğan ve martı, tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına salındı.

Kastamonu'da yaralı halde bulunan doğan ve martı tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde yaralı halde doğan ve martı bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Ekiplerin koruma altına aldığı iki kuşun gerçekleştirilen ilk muayenelerinde doğanın bitkin, martının ise kanadında zedelenme olduğu tespit edildi, veteriner hekimlerce tedavileri yapıldı.

Rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kuşlar doğal yaşam alanlarına salındı.

Kaynak: AA / Güncel

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