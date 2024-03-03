Kastamonu'da Yaban Hayvanları için Ilgaz Dağı'na Yem Bırakıldı

Kastamonu'da yaban hayvanları için Ilgaz Dağı'na yem bırakıldı, tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü kapsamında Ilgaz Dağı'nda doğaya yem bıraktı.

DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğünce tedavisi tamamlanan kızıl şahin de ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Ekipler, fotokapanları da inceledi.