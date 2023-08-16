Kastamonu'da Samanlık Yangını: 6 Bin Balya Saman Yanarak Kül Oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında iki adet samanlık ile birlikte 6 bin balya saman ve bir patos aracı tamamen yanarak küle döndü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bilinmeyen sebeple çıkan yangında iki adet samanlık ile birlikte 6 bin balya saman ve bir patos aracı yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Sarpun köyü Sarcılar Mahallesi'nde Ali Cihan'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen sebeplen yangın çıktı. Çıkan yangın havanında sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların dumanı görerek yaptığı ihbar sonrası Araç itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında iki adet samanlık, samanlıklarla birlikte 6 bin balya saman ve bir patos aracı tamamen yanarak küle döndü.

Yangının ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU