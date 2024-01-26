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Kastamonu'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 33 Yaralı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazada, Türkay Turizme ait bir otobüs tarlaya devrildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve otobüsün kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı.

Ekiplerin araçtan çıkardığı, aralarında sürücünün de bulunduğu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün iş makineleriyle kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere, otobüsün İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine sefer yaptığını söyledi.

Otobüsün saat 05.50'de devrildiğini belirten Dallı, "Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 33 yaralımız var. 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda ve tedavi altındalar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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