Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Karne Töreni

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'nun Tosya ve Küre ilçelerinde düzenlenen karne törenlerinde öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanları, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Kastamonu'nun Tosya ve Küre ilçelerinde karne töreni düzenlendi.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Ünsal ve Kavaklıgil, karnelerini verdikten sonra onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Ünsal ve Kavaklıgil, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Küre

Küre ilçesinde Kaymakam Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Salih Turan ve kurum amirleri okulları gezerek, öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Kandemir ve Turan, öğrencilere bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Volkan Kavaklıgil Kastamonu Akif Tören Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı? SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro istasyonunda çalışma mı var, ne zaman açılacak? Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir? Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI! Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı? Alper Gezeravcı evli mi? Alper Gezeravcı eşi kim, sevgilisi kim? Alper Gezeravcı kimdir? 19 Ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, bu akşam kandil mi? 2024 dini günler takvimi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title