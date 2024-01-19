Kastamonu'da Karne Töreni

Kastamonu'nun Tosya ve Küre ilçelerinde karne töreni düzenlendi.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Ünsal ve Kavaklıgil, karnelerini verdikten sonra onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Ünsal ve Kavaklıgil, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Küre

Küre ilçesinde Kaymakam Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Salih Turan ve kurum amirleri okulları gezerek, öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Kandemir ve Turan, öğrencilere bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.