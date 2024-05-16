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Kastamonu'da Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Kastamonu'da Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yürütülen 'Karadeniz havzasında sınır ötesi işbirliği programı' bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, programın amacı, kuralları ve başvuru süreci ele alındı.

Kastamonu'da Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yürütülen "Karadeniz havzasında sınır ötesi işbirliği programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Programa dahil olan şehirlerden Kastamonu'da, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, "Sınır ötesi işbirliği programları-Interreg", "Karadeniz havzasında sınır ötesi işbirliği programı", "Karadeniz havzası programı ikinci teklif verme çağrısı kuralları", "Ortaklık kurulması ve hibe başvuru paketi", "Proje başvuru süreci ve dikkat edilmesi gereken hususları" içeren 5 başlık ele alındı.

Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin katılım sağladığı birtakım sınır ötesi iş birliği programlarının olduğunu söyledi.

Bu programların bölgesel kalkınmayı amaçlayarak, kültürlerin kaynaşmasına katkı sağladığını ifade eden Bozkurt, ilk teklif çağrısına geçen yıl çıktıklarını anlattı.

Bozkurt, geçen yıl 35 milyon avro bütçelerinin olduğunu anlatarak, "Bu seneki çağrımızın bütçesi 52 milyon avro. Bu verilen fonun dağıtımı için birtakım bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Bu anlamda Kastamonu'ya bunun için geldik. KUZKA'nın bölgesi olduğu Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, oda ve borsaları ve ilgili diğer kuruluşlarına yönelik birtakım bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz." dedi.

Projenin sonucunda bütün havzayı ilgilendiren yerele katkı sağlayacak proje faaliyetlerinin uygulanmaya başlanacağını ifade eden Bozkurt, "Bunların bir kısmı altyapı inşaatta olacak, bir kısmıyla ekipman alınacak, seyahatler olacak. Ekipler gidip-gelecek. Bir kapasite oluşumu olacak. Hem bölgeye katkı sağlayacak hem de bölgedeki kültürlerin kaynaşmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise programın Avrupa Birliği ve komşu ülkeler arasında iş birliği geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Türkiye adına programı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının yürüttüğünü vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bu program bölgesel kalkınmayı da hedefine alan ama aynı zamanda diğer ülkelerde ortak olarak yer alacak kurum ve kuruluşlarla ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu anlamda bizler de Avrupa Birliği Başkanlığımızdan bölgemizde de bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmelerini talep etmiştik. Bu konuda bize olumlu geri dönüş gerçekleştirdiler. Amacımız aslında bu program kapsamında bölgemizdeki farkındalık düzeyini artırmak, bölgemizden programa yapılacak başvuru sayılarını artırmak, güçlü projeler hazırlamak ve bölgemizin kalkınmasına yönelik ihtiyaç duyulan mali kaynadığı bölgemize de daha fazla çekmeyi arzu ediyoruz."

Program, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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