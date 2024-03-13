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Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonda 5 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.Y. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Daday Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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