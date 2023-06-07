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Kastamonu'da Boş Bağ Evinde Yangın

Kastamonu'da Boş Bağ Evinde Yangın

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Kastamonu il merkezinde boş vaziyette bulunan bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahale ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da boş vaziyette bulunan bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Kastamonu il merkezi Honsalar Mahallesi Doğu Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. Boş vaziyette bulunan bağ evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu İtfaiye Güncel Haberler

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