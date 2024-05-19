Kastamonu'da Anne Ayı ve Yavrularının Yolda Koştuğu Anlar Kamerada
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir sürücü, aracıyla ilerlerken yolda koşan anne ayı ve 2 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ayılar daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde anne ayı ve 2 yavrusunun yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bozarmut köyü ormanlık alanında aracıyla ilerleyen sürücü, yolda ayı ve 2 yavrusunun koştuğunu fark etti. Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yolda bir süre koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.