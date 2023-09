Kastamonu Belediyesi ve bir otel işbirliğiyle sokak hayvanlarına mama desteği

Kastamonu Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bir otel arasında imzalanan protokol çerçevesinde, otelde artan yemekler sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor.

Kastamonu Belediyesi, sokak hayvanları için gönüllere dokunan bir projeyi daha hayata geçirdi. Kastamonu Belediyesi kentte faaliyet gösteren bir otel ile protokole imza attı. Protokol çerçevesinde, otelde artan yemekler, belediye ekipleri tarafından alınarak beslenme odaklarına bırakılıyor. Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne ulaştırılıyor. Gerekli ayrıştırmanın yapılmasının ardından yemekler sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor.

"Tedavi gören hem de doğada yaşayan dostlarımız için mama desteğini her geçen gün arttırıyoruz"

Kastamonu Belediyesi olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, " Sokak hayvanlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık bırakmayacağız. Karadeniz Bölgesi'nin en modern ve en sağlıklı Geçici Hayvan Bakımevine sahibiz. Alanında uzman ekibimizle birlikte sokaktaki canlılarımız için çalışıyoruz" dedi.

Sokak hayvanları için her konuda özel çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Vidinlioğlu, "Can dostlarımızın doğada aç kalmamaları için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Hem yaz dönemlerinde hem de kış dönemlerinde hem geçici bakımevimizde tedavi gören hem de doğada yaşayan dostlarımız için mama desteğini her geçen gün arttırıyoruz. Can dostlarımız için farklı kurum ve kuruluşlarla ortak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede Park Dedeman Otel ile iş birliği gerçekleştirdik. Park Dedeman yetkililerine işbirlikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz ile Park Dedeman'da biriken artık yiyecekleri Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz belirli saatlerde alıyor, artık yiyecekler şehrimizin çeşitli noktalarına kurduğumuz beslenme odaklarına bırakılıyor. Bu çalışmamız ile hem sıfır atık projesine katkı sunuyoruz, hem israfı önlüyoruz hem de can dostlarımızın sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz. Her gün onlarca kedimiz ve köpeğimiz sağlıklı beslenmiş oluyor. Hayvan sevgisinin öneminin farkında olan bir belediye olarak çalışmalarımızı hep bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. İsrafı engellemek adına yaptığımız bu hamle hayvanların doyurulması ve sağlıklı beslenmesi için de ciddi bir çalışmayı teşkil ediyor. Bu tarzda sosyal sorumluluk projelerimize ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Can dostlarımız için destek olmak isteyenler Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçebilir" diye konuştu. - KASTAMONU