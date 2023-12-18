KASAPOĞLU İZMİR'İN SIKINTILARINI ÇÖZME ADINA ADIMLAR ATACAĞIZ

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, "İzmir'in sıkıntılarını çözme adına adımlar atacağız. İzmir'in layık olduğu şekilde yarınların daha güçlü olması adına el birliği ile çalışıyoruz. Özellikle İzmir'in kentsel dönüşüm, trafik ve çevre faaliyetleri ile ayrıca gençliği, kültürü, sanat ve sporu ile daha güçlü olması için çalışacağız. Her bir alanda var olan sıkıntıların çözülmesi için ilgili kuruluş iş birliği ile devam edeceğiz" dedi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, partisinin il başkanlığında Türkiye ve İzmir gündemine yönelik basın açıklaması düzenledi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir il başkan yardımcıları Dilaver Kişili, İsmail Çiftçioğlu, Ayşe Cankurtaran, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Işık katıldı. İzmir'de vatandaşların derdine derman olacaklarını söyleyen Kasapoğlu, "İzmir'in sıkıntılarını çözme adına adımlar atacağız. İzmir'in layık olduğu şekilde yarınların daha güçlü olması adına el birliği ile çalışıyoruz. Özellikle İzmir'in kentsel dönüşüm, trafik ve çevre faaliyetleri ile ayrıca gençliği, kültürü, sanat ve sporu ile daha güçlü olması için çalışacağız. Her bir alanda var olan sıkıntıların çözülmesi için ilgili kuruluş iş birliği ile devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HEMŞERİMİZİN GÖNLÜNE GİRMEK İÇİN ADIMLAR ATACAĞIZ'

İzmir'in özel bir şehir olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, İzmir'in her şeyden önce medeniyetin ve demokrasinin sembolü olduğunu söyledi. İzmir'in ortaya koyduğu üretim ve katma değerle ülkeye öncülük eden bir şehir olduğunu belirten Kasapoğlu, "Turizm şehri, eşsiz tarihi envanteri ile tarih şehri. Hedefimiz bu markayı güçlendirmek adına iletişim ve koordinasyonla bu süreçleri daha farklı noktalara taşımak. Bu noktada 31 Mart seçimleri de önemli bir başlangıç olsun ve yine demokrasinin kazandığı bir süreçleri yaşayalım. İzmir'i yerel yönetim devrimi ile yeni bir hizmet seferberliğine kavuşturalım. Her zamankinden daha güçlü bir şekilde gayret göstereceğiz. Hemşerimizin gönlüne girmek için adımlar atacağız. 14 Mayıs sürecinde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok önemi bir seçim gerçekleştirdik. Halkımızın kararı bizi mutlu kıldı. Hedefimiz bu çıtayı yükseltmek, farklılıklarla birlikte olabilmeyi ve ortak aklı ortaya koymaktır hedefimiz" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL TUTUMUNUN SON BULMASI EN BÜYÜK TEMİNİMİZ'

Gazze'de iki ayı geçen zamandan beri insanlık için utanç durumunun yaşandığını aktaran Kasapoğlu, "20 bine yaklaşan kayıp. Kadınlar, çocuklar, yaşlılara karşı gözü dönmüş zihniyet var. İsrail'in tüm dünya önündeki bu tutumunun son bulması en büyük teminimiz. Bu katliamın son bulması için yaptırmalar ve ilgili diploması ne gerekirse çabalara devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı diplomasisi ve ülkemizin duruşu din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin mazlumun yanında olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi Rusya Ukrayna'da olduğu gibi her iki tarafta diplomasi götüren ülkeyiz" dedi.

'İZMİR'DE GÖZTEPE, KARŞIYAKA VE ALSANCAK STATLARI TEMELLERİNİ ATTIK'

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan ve İzmir'e yapılan yatırımları aktaran Kasapoğlu, "İzmir'de Göztepe, Karşıyaka ve Alsancak statlarının temelini attık. İkisi pürüzsüz bitti. Karşıyaka Stadı için de mahkeme süreci başlattık. Eğer karşı durulmasaydı İzmir'in hizmetindeydi. Onu da yapmak bize nasip olur. Ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi'ni açtık. Eleştiriler konusunda sizleri yakından bakmaya davet diyorum. Otoyol alt yapısı ve İzmir-İstanbul ve ilimizdeki çevre yollarını İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmadı" diye konuştu. Hakem Halil Umut Meler'e ilişkin açıklamada bulunan Kasapoğlu, "Şiddet hiçbir zaman hayatın hiçbir alanında kimsenin kabul edemeyeceği bir şey. Barışı ve kardeşliği güçlendirmek olan sporda şiddeti konuşmak üzücü. İzmir fuarlar şehri ama maalesef yerel yönetimlerin son süreçlerde ortaya koyduğu performans İzmir'in markasına zarar vermiş durumda. Bunu farklı bir çerçeveye taşımamız mümkün" ifadelerini kullandı.

'GELİN KALKTI, KÖYÜ YAKTI'

"Anadolu'da 'Gelin kalktı, köyü yaktı' diye bir tabir vardır" diyerek söze başlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Kayınbabasına bir bardak su vermek için ayağa kalkan gelin, bir elini vurmuş süt kovasını devirmiş, bir ayağını kaldırmış yağ tulumu devrilmiş. Arkasına dönmüş, gaz lambasını yere düşürmüş. Ev de yanmış, köy de yanmış. CHP; İzmir'de belediyecilik yapacağım diye 25 yıldır o koltukta. Son 5 yılda ise ne idarecilik yapabildiler ne de İzmir için bir çivi çaktılar. Belediyeyi batırdılar, İzmir'i yaktılar. Bütçede buhar oldu; verdikleri sözler de. Elle tutulmayacak işler için şölenler yapmaktan öteye geçemediler. Yeni belediye binası muamma, kentsel dönüşüm muamma; Körfez temizliği, Buca Metrosu, Karşıyaka Stadı, Buca-Otogar Yolu muamma. Derelerin ıslahı, kanalizasyon yağmur suyu hatları, tarım kooperatifleri muamma. Bütçede kocaman bir kara delik. Belediye Şirketleri kim kime dum duma" açıklamalarında bulundu.

'ŞEHİR NASIL OLUR GÖSTERMEYE HAZIRIZ'

"Alt yapısıyla, ulaşımıyla, sosyal donatı alanlarıyla, doğasıyla, üretimiyle, insanlarıyla bir şehir nasıl olur göstermeye hazırız" diyen Saygılı, bu kez İzmirlilerden sandığa gidip sıfır icraat karşısında 'otur sıfır' diyerek tepkisini göstermesini beklediğini dile getirdi. Saygılı, CHP belediyeciliğinin mezun olup, diploma alamayacak kadar çok sınıfta kaldığını söyledi. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın İzmir'in yerel idaresinde olduğu ilçeleri örnek gösteren Saygılı belediye ile halk arasında güven ve uyum olduğunu vurgulayarak, bu tabloyu İzmir Büyükşehir'de, 30 ilçede de hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.(DHA)