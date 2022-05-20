Kaş'ta fener alayı ve konser düzenlendi - Haberler

Antalya'nın Kaş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

Fener alayına katılanlar, Türk bayrakları ve meşalelerle eski otogar yakınındaki kavşaktan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyoruz. İnşallah onun bıraktığı bu cumhuriyeti, bu mirası hep birlikte geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tuğba Yurt ve Erdem Kınay konser verdi.

Katılımcılar, sanatçıların canlı performansı eşliğinde doyasıya müzik keyfi yaşadı.