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Kartal Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi desteği

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Kartal Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi desteği

Kartal Belediyesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için ramazan kolisi desteğinde bulunuyor.

Kartal Belediyesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için ramazan kolisi desteğinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin 20 mahallesinden gelen ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan talepler neticesinde belirlenen ihtiyaç sahipleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek ramazan kolileri teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ramazan ayında dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak, şunları ifade etti:

"Sosyal yardım alanında bugüne kadar ihtiyaç sahibi aileler, öğrenci kardeşlerimiz, engelli vatandaşlarımız, hasta ve yaşlılarımız için birçok hizmette bulunduk. Ramazan ayında da İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Kartal'da ramazanın ruhuna yakışır bir şekilde dayanışmayı büyütüyoruz. Ramazan boyunca hemen her akşam bir mahallemizde yüzlerce kişinin katıldığı sofraları aşevimizden çıkan yemeklerle kuruyoruz. Eski ramazan ruhunu tüm komşularımızla hep beraber yakaladık. İhtiyaç sahibi ailelerimize de koli dağıtımlarımız devam ediyor. Temel gıda kolisi yardımına ihtiyaç duyan komşularımızın bize başvurmaları yeterli."

Kartal Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi desteği

Kartal Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi desteği

Kartal Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi desteği

Kartal Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi desteği

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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