Üye Girişi
Haberler

Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı şüphelileri suçüstü yakalandı

Güncelleme:

Kars'ta dolandırıcılık faaliyetleri yapan 3 şüpheli, kuyumcudan altın alırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen para ve dolar bulundu.

Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya üzerinden hayvan satış ilanını gören M.B, 5 milyon liraya anlaştığı büyükbaş hayvanlar için Şanlıurfa'dan kente geldi. Bir kafede buluşarak paranın 500 bin lirasını banka üzerinden gönderen M.B, şüphelilerin kendisini oyalayarak ortadan kaybolmaları üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin önceden haklarında çok sayıda dolandırıcılık suçundan işlem yapılan E.Ç, İ.C. ile M.K. olduğunu tespit etti.

Şüphelileri, aldıkları 500 bin lira ile bir kuyumcuda altın almak üzereyken suçüstü yakalayan polisler, üst aramalarında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ve 1500 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kars Dolandırıcılık Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bekir Ayyıldırım kimdir? MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım kaç yaşında, nereli? Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli? Tuğran Savran kimdir? Zafer Partisi Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Tuğran Savran kaç yaşında, nereli? Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? Ahmet Volkan Moran kimdir? Zafer Partisi Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Volkan Moran kaç yaşında, nereli? Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kaç yaşında, nereli? Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeter kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Sarıçam Belediye Başkan adayı Mustafa Yeter kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title