KARS'ta 53 Yıl Önce Dikilen Sarıçam Fidanları Kurumaya Başladı

KARS'ın Selim ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) çalışan Bayram Karahan tarafından 53 yıl önce dikilen 15 bin sarıçam fidanı kurumaya başladı. Kars Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, incelemelerinde 'kök tembelliği' nedeniyle kuruduğunu tespit ettikleri ağaçların kurtarılması için valiliğe rapor sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) çalışan doğasever Bayram Karahan tarafından 53 yıl önce çam fidanlarıyla yeşil görünüme kavuşturulan Benliahmet İstasyonu, yaz aylarında bölge halkı tarafından mesire alanı olarak kullanılıyor. Yaklaşık 15 bin çam ağacının bulunduğu istasyon, kar yağdığı günlerde, arazide yeşil koridor gibi yer alıyor. Sosyal medyada, ağaçların çürüdüğü yönündeki paylaşımlar üzerine, Kars Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Uzun süredir kullanılmayan Benliahmet Tren İstasyonu'ndaki sarıçam ağaçlarının olduğu sahanın mülkiyetinin TCDD'ye ait olduğunu belirten ekipler, kökleri çürüdüğü için dokundukları birçok çam ağacının devrildiğini belirledi. Ağaçların çürüyen köklerini gösteren ekipler, 15 bine yakın çam ağacının bulunduğu 82 dönümlük alanda yaklaşık 2 bin ağacın, seyreltmek amacıyla kesilmesi gerektiğini söyledi. Kurumanın yoğunlukta olduğu alanda ise çobanların geceleri hayvanları yatırdığı için aşırı gübreden kaynaklandığını ifade eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alanın kurtarılması için yapılması gerekenleri tespit etti.

'SAĞLIKLI YAPIYA KAVUŞTURULMALI'

Orman İşletme Müdürlüğü'nün Valilik makamına yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi Benliahmet Tren İstasyonu'ndaki sarıçam ağaçlarının bulunduğu sahanın mülkiyeti TCDD'ye aittir. Yapılan incelemede sarıçam biyolojisi gereği kazık kök yapması gerekirken tabak kök gelişimi gösterdiği görülmüştür. Bunun nedeni ise ağaçlar sulama yapılarak büyütülmüş olup; aşırı sulama kök tembelliği yapıp akabinde sulama işlemi kesildiğinde yeterince derine gidemeyen ağaç kökleri nem bulamaması durumunda bireyler arasında kök mücadelesi başlamakta ve birbirine zarar vermektedir. Sıkışık yapıdaki meşcerenin aralama bakımının yapılarak daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Süreç kurumumuzca da yakından takip edilmekte olup her türlü teknik destek verilecektir. (DHA)