Kars'ın Digor ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
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Kars'ın Digor ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Kars'ın Digor ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde ve bağlı köylerde faaliyet gösteren bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 22 Şubat günü ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Güncel