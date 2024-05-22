Kars Atletizm Sahası'nda Yaban Ördekleri Doğdu

Kars Atletizm Sahası'nda dünyaya gelen yaban ördekleriyle anneleri, sağlık kontrolü ve bakımlarının ardından yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Kars Atletizm Sahası'ndaki bir alanda yaban ördekleri dünyaya geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine DKMP ekiplerince yaban ördekleri, anneleriyle koruma altına alınarak Kars Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolleri ve bakımları tamamlanan ördekler, yaşam alanlarına bırakıldı.