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Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği Anıtpark'ta düzenlendi

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Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı etkinlikte, uzmanlar tarafından trafik güvenliği konusunda bilgi verildi. Jandarma, polis ve UMKE ekiplerince kurulan stantlarda trafik kuralları anlatıldı ve broşürler dağıtıldı.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Anıtpark'ta etkinlik düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı etkinlikte katılımcılara, uzmanlar tarafından trafik güvenliği konusunda bilgi verildi.

Jandarma, polis ve UMKE ekiplerince kurulan stantları gezen öğrencilere de trafik kurallarını anlatan broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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