Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşları dinledi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Söz Meclisleri çerçevesinde vatandaşları ağırlayarak onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Söz Meclisi buluşmalarına yeniden başladıklarını söyleyen Kılca, gayelerinin ortak akılla Karatay'ın yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gerçekleştirdiği Karatay Söz Meclisleri programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda hemşehrilerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek istişareler yaptı, notlar aldı, çözüm için belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere talimatlar verdi. Hasan Kılca, vatandaşa daha iyi hizmet sağlamak amacıyla bu buluşmalara ayrı bir önem verdiklerini ve söz konusu programın kendileri için son derece verimli geçtiğini söyledi.

"Amacımız ortak akılla Karatay'ımızın yaşam kalitesini artırmak"

Hasan Kılca, "Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelerek onlarla hasbihal etme, istişarelerde bulunma ve sorunlarını dinleyerek birlikte çözüm üretme fırsatı buluyoruz. Zaman zaman halk günleri yapıyorduk. Pandemi döneminde biraz ara vermek zorunda kalmıştık, inşallah bundan sonra tüm hemşehrilerimizle kaldığımız yerden görüşmeye devam edeceğiz. Biz hep sahadayız. Belediye olarak gerek çalışmalarımızı yürütürken gerekse hizmetlerimizi götürürken, vatandaşlarımızla bire bir görüşüyoruz. Esnaf ziyaretleriyle birlikte sanayi, pazar yeri ve mahallelerimize sık sık ziyaretler yapıyoruz. Bize özel olarak durumunu iletmek isteyen ya da söyleyecekleri olan vatandaşlarımızı dinlemek için bugün de buradayız. Şimdi artık iş zamanı, Konya'mıza hizmet etme zamanı diyoruz. Biz hemşehrilerimize hizmet etmek için görev aldık. Tüm Karatay'ımızın emanetini taşımaya, onların sorumluluğunu üstlenmeye ve hata yapmamaya gayret ediyoruz. Bu sorumluluğun ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Çalışma noktalarımızda tüm Karatay'ımızın emanetini taşıdığımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle hiçbir fark gözetmeksizin şehrimizin her noktasına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Amacımız ortak akılla Karatay'ımızın yaşam kalitesini artırmak. Bu vesileyle yanımızda olan ve her zaman bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Karatay Söz Meclisi'ne katılarak fikirlerini, sorun ve taleplerini iletme imkanı bulan Karataylılar da programdan son derece memnun olduklarını belirterek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA