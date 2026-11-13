Karasu, Kangal Termik işçilerinin mağduriyetini 23 Kasım'da komisyonda dile getirecek

(SİVAS) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kangal Termik Santrali'nde rızaları dışında izne çıkarılan işçiler ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Yüzlerce ailenin geleceğinin belirsizliğe sürüklendiğini vurgulayan Karasu, "Ne Kangal sahipsizdir ne Sivas. İşçinin, emekçinin ve Sivas'ın değerlerinin sonuna kadar yanında olacağız. Bu fabrikayı Sivas Demir Çelik'in akıbetine sürüklemelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, üretimin durduğu Kangal Termik Santrali'nde rızaları dışında izne çıkarılan işçiler ve sendika temsilcileriyle bir araya gelerek süreci değerlendirdi.

Santralin geleceği, işçilerin yaşadığı mağduriyetler ve özelleştirme sürecinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Karasu, iktidarın duyarsızlığına tepki gösterdi. Karasu, Kangal Termik'in yalnızca bir enerji tesisi değil, yüzlerce ailenin geçim kaynağı ve Sivas'ın ekonomik geleceğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

"14 YIL ÖNCE UYARDIK, SÖYLEDİKLERİMİZ BİR BİR YAŞANIYOR"

14 yıl önce Kangal'da il başkanı olduğu dönemde, 6 milletvekiliyle birlikte santralin özelleştirilmemesi gerektiğini açıkça dile getirdiklerini hatırlatan Karasu, aradan geçen sürenin yapılan uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bu süreçte, fabrikaya yatırım yapılmadığı gibi işçilerin maaşlarını alamadığı, hak ettikleri zamların verilmediği, zaman zaman fabrikanın kapısına kilit vurulduğu dönemler yaşandığını belirten Karasu, "İşçilerimiz bütün bu sıkıntılara rağmen üretmeye, çalışmaya, evine ekmek götürmeye, çocuklarının geleceğini kurmaya devam etti. Peki bugün ne oldu? Yıllardır alın teri döken işçilerin eline birer kağıt tutuşturuldu, ücretsiz izne çıkarıldılar. Soma'da yaşananların benzeri bugün Kangal'da yaşatılıyor" dedi.

"SANTRALİN GELECEĞİ BELİRSİZ"

Santralin özelleştirme sürecine ve Torku Şeker'e devredilmesine tepki gösteren Karasu, elektrik üretimi ve santral işletmeciliği konusunda geçmişte deneyimi bulunmayan bir şirkete böylesine stratejik bir tesisin devredildiğini ifade etti. Santralin yaklaşık 985 milyon dolarlık bedelle özelleştirildiğini hatırlatan Karasu, fabrikanın daha sonra satışa çıkarıldığını ancak 285 milyon dolar seviyesinde dahi alıcı bulamadığını belirtti. Torku Şeker'in genel kurulunda satış yetkisi alınmasının santralin geleceğine ilişkin ciddi bir işaret olduğunu vurgulayan Karasu, "Bugün yaşananlar birdenbire ortaya çıkmadı. Tehlike aylardır, hatta yıllardır ortadaydı. İktidar ise seyretmeyi tercih etti. Burası sıradan bir işletme değil. Burası elektrik üreten, ülkenin enerji sistemine katkı sağlayan stratejik bir tesis. Bir bisküvi fabrikası gibi alınıp satılabilecek bir yerden söz etmiyoruz" diye konuştu.

"SİYASET ÜSTÜ DEĞİL"

Santralin bugünkü noktaya gelmesinde iktidarın sorumluluğu bulunduğunu belirten Karasu, sürece ilişkin verdiği soru önergelerinin dahi yanıtlanmadığını söyledi. Sivas'ın seçilmiş milletvekilinin bilgi taleplerinin karşılıksız bırakılmasına tepki gösteren Karasu, süreç içinde iktidar temsilcilerinin sessizliğini de eleştirdi. Konunun siyaset üstü olduğu yönündeki değerlendirmelere karşı çıkan Karasu, "Özelleştirirken işçiye sordunuz mu? Kangallıya sordunuz mu? Sivas halkının görüşünü aldınız mı? Şimdi işçiler mağdur edilirken mi siyaset üstü diyorsunuz? Bu mesele siyaset üstü değil, memleket meselesidir. Bu fabrikanın temelinde rahmetli Bülent Ecevit'in emeği ve kamucu anlayışı vardır. Özelleştirme sırasında Kangal'a yatırım yapılacağı, fabrikalar kurulacağı söylendi. Peki bugün Kangal'da yapılan tek bir yatırımı gösterebilir misiniz? Kangal'ın elinden fabrikası alındı, geriye belirsizlik bırakıldı" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİNİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞE MAHKUM EDİLEMEZ"

Kış şartlarının ağırlaştığı bu dönemde santralin faaliyetlerinin durdurulmasının ciddi riskler barındırdığına dikkati çeken Karasu, sistemin tamamen soğuması ve donması halinde santralin yeniden devreye alınmasının çok daha büyük maliyetler doğurabileceğini belirtti. Yıllarca bu tesiste emek veren işçilerin tazminatları ve geçmişten gelen hakları güvence altına alınmadan ücretsiz izne çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Karasu, "Bu insanların alın teri üzerinden kazanç sağlayanlar, bugün işçileri en zor günlerinde yalnız bırakıyor. İşçinin emeğini yıllarca kullandınız, şimdi geleceğini belirsizliğe sürüklüyorsunuz. Bunun adı yönetim değil, sorumluluktan kaçmaktır" dedi.

"İŞÇİNİN GELECEĞİ, KANGAL'IN VE SİVAS'IN GELECEĞİDİR"

Kangal Termik meselesinin yalnızca santral çalışanlarını ilgilendirmediğini, bütün Sivas'ı yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Karasu, santralde çalışan yaklaşık 1000 kişinin işsiz kalmasının ilçe ekonomisinde ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. İşsiz kalan emekçilerin başka kentlere göç etmek zorunda kalacağını, bunun da Kangal'ın ve Sivas'ın ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla küçülmesine yol açacağını belirten Karasu, "Bir işçinin işsiz kalması yalnızca bir kişinin işsiz kalması değildir. Bir evin mutfağı, bir çocuğun eğitimi, bir ailenin geleceği etkilenir. Bu santralin kapanması demek Kangal'da esnafın, çiftçinin, nakliyecinin, küçük işletmelerin de zarar görmesi demektir. Yüzlerce ailenin geleceği belirsizliğe sürükleniyor. Buna seyirci kalamayız" değerlendirmesinde bulundu.

Karasu, 23 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde santralin ve işçilerin yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıyacaklarını belirtirken, Meclis'te üzerlerine düşen bütün sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi. Karasu, şunları kaydetti:

"Kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Ne Kangal sahipsizdir ne Sivas. Biz bu memleketin değerlerine, işçimizin alın terine, emekçimizin geleceğine sahip çıkacağız. Sivas'ın değerlerini bir bir kaybetmesine, Kangal Termik'in de Sivas Demir Çelik gibi bir akıbete sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Bu mücadele yalnızca işten çıkarılan işçilerimizin değil, bütün Sivas'ın mücadelesidir. Sonuna kadar işçimizin yanında olacağız. Omuz omuza verecek, birlikte mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA