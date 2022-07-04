Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor

AA - Melih Palas - Güncel
 - Güncelleme:
Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Alp'in mezarı başında yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kurtuluş gününü kutlayan Yıldırım, "Karamürsel'i bize emanet eden ve bu güzel ilçenin kurtulması için gayret gösteren atalarımıza bir daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum, Allah onlardan razı olsun." dedi.

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin ardından İlçe Müftülüğünce şehitler için Merkez Camisi'nde mevlid-i şerif okundu.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Hisarcık Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title