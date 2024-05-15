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Karaman'da Aile Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

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Karaman'da Aile Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşüne kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte aile odaklı faaliyetlerin teşvik edilmesi hedeflendi.

Karaman'da "Aile Haftası" kapsamında, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş için kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz, toplumda ailenin öneminin vurgulanması ve aile odaklı koruyucu, destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Grup üyeleri ellerinde ailenin önemini vurgulayan dövizlerle, İsmet Paşa Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

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