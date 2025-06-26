Karakurt HES Barajı'nın Doluluk Oranı Yüzde 85'e Ulaştı

Karakurt HES Barajı'nın Doluluk Oranı Yüzde 85'e Ulaştı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nın doluluk oranı, bölgedeki etkili yağışlarla birlikte yüzde 85'e çıkarak dikkat çekti. Barajın su seviyesi dronla görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nın doluluk oranı, bölgede etkili olan yağışlarla yüzde 85'e ulaştı.

Aras Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 8 Şubat 2020'de yapımı tamamlanarak faaliyete geçen barajda, ilkbahar ve yaz dönemindeki yağışlarla su seviyesi yükseldi.

Doluluk oranı yüzde 85'e ulaşan baraj gölü, dronla görüntülendi.

Baraj nedeniyle boşaltılan Karakurt köyünün eski yerleşim yerinde bulunan evler, ağaçlar ve cami, su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geliyor, doluluk arttığında ise yeniden su altında kalıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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