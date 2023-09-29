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Karaköy'de sağanak yağışta yollar su altında kaldı

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Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, SAĞANAK yağışın etkili olduğu Beyoğlu'nda Karaköy'de bulunan Meclisi Mebusan Caddesi sular altında kaldı.

Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, SAĞANAK yağışın etkili olduğu Beyoğlu'nda Karaköy'de bulunan Meclisi Mebusan Caddesi sular altında kaldı.Araçlar kaldırım seviyesine kadar ulaşan su birikintisi içinde Galata Köprüsü yönüne doğru ilerlemekte güçlük çekti. Esnafın işyeri önlerinde su baskınına karşı önlem aldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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